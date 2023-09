Filhotes gêmeos de mico-leão-preto nascem no Zoológico de Guarulhos

O Zoológico de Guarulhos anunciou nesta segunda-feira (18) o nascimento de dois filhotes de mico-leão-preto. Os gêmeos nasceram saudáveis no dia 1º de setembro e podem ser observados sendo carregados pelos pais e irmãos pelo recinto onde moram. Quando completarem quatro meses eles passarão por sexagem, coleta de sangue, microchipagem e biometria.

Esse é o terceiro nascimento da espécie no local. O primeiro filhote do casal Simonal e Ivete, Jobim, nasceu em janeiro do ano passado e tem, portanto, um ano e oito meses de idade. Há exatamente um ano o mesmo par teve os gêmeos Caetano e Cazuza.

O nascimento foi muito celebrado por toda a equipe do zoo. “Os filhotes reafirmam nosso compromisso com o trabalho de conservação e preservação de espécies ameaçadas”, explica a diretora do zoológico, Fernanda Magalhães.

O mico-leão-preto é uma espécie endêmica da Mata Atlântica do Estado de São Paulo e está classificada como “em perigo” na lista de animais ameaçados de extinção.