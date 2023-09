Cabuçu recebe programa de troca de resíduos recicláveis por alimentos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta terça-feira (19) a segunda unidade do programa Moeda do Bem, que consiste em trocar recicláveis por alimentos não perecíveis a fim de incentivar o descarte consciente de resíduos e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. A iniciativa faz parte do programa Guarulhos contra a Fome, um pacote de medidas para diminuir a insegurança alimentar na cidade.



Ao entregar no mínimo 5 quilos de materiais recicláveis no Ecoponto Cabuçu, de segunda a sexta-feira, o cidadão receberá um voucher-alimentação que dará direito a 1 quilo de alimento, que deve ser retirado na Associação Ação Vida, na rua Orlando Kavakevicios, 73, 79 e 83 – Recreio são Jorge, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Porém, o programa não engloba todos os materiais recebidos no local de descarte, apenas papel, plástico, metal, vidro e óleo de cozinha.



“É um projeto que faz a diferença pra quem precisa, pra quem faz o seu sustento com o que muitos chamam de ‘lixo’. É um trabalho digno que ajuda muito a cidade, a mantê-la limpa e mais bonita”, afirmou o prefeito Guti na cerimônia de lançamento. Ele conferiu de perto os primeiros munícipes que entregaram materiais. Além disso, o chefe do Executivo anunciou que existe a previsão de criação de mais quatro unidades do programa Moeda do Bem na cidade.



“Às vezes cinco quilos de material reciclável não compram um arroz ou um feijão. Aqui o catador já vem e faz a troca”, afirmou Jorge Luiz Pereira, presidente da Cooperativa Sinergia Brasil, instalada no Jardim Nova Cumbica. Segundo ele, o programa beneficia diversas pessoas. “Os catadores têm a oportunidade entregar aqui e retirar um alimento e, naturalmente, esse material vai lá pra cooperativa e isso nos ajuda a manter as mais de 250 famílias que trabalham nas cooperativas da cidade”, contou.



Primeira unidade



A primeira unidade do programa Moeda do Bem foi aberta em 24 de maio e as trocas de resíduos recicláveis por alimentos devem ser feitas no Ecoponto Pimentas e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade, ambos equipamentos instalados na rua Itália, 13, Parque das Nações.

