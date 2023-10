Trabalhadores são resgatado em situação análoga à escravidão no Presidente Dutra

Dois homens em situação análoga à escravidão foram gestados pela Polícia Civil em uma empresa de plásticos localizada na rua Maria Paula, no Jardim Presidente Dutra. A equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) investigava a empresa de plástico por furto de energia elétrica e cumpririam mandado de busca e apreensão no imóvel, mas ao chegar no local, não foram atendidos e não conseguiram contato com o proprietário.

Os agentes arrombaram o portão e encontraram o galpão, que estava trancado, com barras de ferro nas janelas e ao arrombarem novamente o espaço, encontraram dois trabalhadores em situações precárias.

Os dois eram mantidos trancados no imóvel e atuavam com materiais tóxicos, altamente inflamável, sem equipamentos de segurança. O local, que estava tomado por gases e fumaças, possuía banheiros e cozinha sem higiene. O local era vigiado por um cachorro da raça rottweiler.