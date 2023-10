Criminosos furtam uma motocicleta e três bicicletas no Jardim Afonso

Nesta madrugada por volta das 03h quatro homens em grupo furtaram um total de quatro automotores de dentro de uma garagem no Jardim Afonso. Através das câmeras de segurança, é possível ver os quatro jovens chegando próximo a residência e observando por fora o que tinha no local.



Dois deles conseguem retirar a motocicleta preta e dar partida, enquanto outros dois saem pelo mesmo caminho com duas bicicletas, ao final da filmagem o outro rapaz volta e acaba por furtar o último veículo. A motocicleta furtada era usada pelo dono para práticas profissionais. Outro leitor relata que por volta das 02h30 o mesmo grupo teria tentado levar uma motocicleta, mas não conseguiram dar partida no veículo.



