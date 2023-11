Natal Solidário da UNG recebe doações de livros e brinquedos

A Universidade Guarulhos (UNG) promove a Campanha do Natal Solidário com o objetivo de arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado e livros para crianças carentes. A iniciativa, organizada pelo Departamento de Extensão, em parceria com a ONG QG Atitude Jovem, pretende levar, com a participação de estudantes, alegria e esperança a 2.500 pequenos da comunidade São Rafael no dia 17 de dezembro.

Segundo a coordenadora de Extensão da UNG, Débora Rodrigues, a ideia é ajudar o próximo e criar o espírito de solidariedade na comunidade acadêmica. “A UNG finaliza o ano com mais um projeto que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Contamos com o envolvimento dos nossos alunos e de toda a sociedade para o sucesso dessa ação”, afirma.

A doação deve ser feita até o dia 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, nos seguintes locais da UNG: campus Centro – Extensão, Central do Vestibular e Coordenação de cursos; e campus Itaquaquecetuba – Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), também das 10h às 19h. Os interessados podem ainda entrar em contato por meio do telefone (11) 2464.1759 ou e-mail: [email protected].