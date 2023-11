UBSs realizam mais de 9 mil procedimentos do Novembro Azul no sábado

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estiveram em funcionamento no último sábado (25) para intensificar as ações de saúde voltadas para os homens, em consonância com a campanha Novembro Azul. Ao todo foram prestados mais de 9 mil atendimentos à população masculina.

Nas 68 UBS foram realizadas 1.752 consultas médicas e 1.187 de enfermagem. Além disso, foram verificadas 808 carteirinhas de vacinação e administradas 990 vacinas. As unidades também executaram 850 testes para diagnóstico de HIV, 508 para hepatite B, 580 para hepatite C e 53 para covid-19, além de efetuarem 1.465 aferições de pressão arterial, 1.092 medições de glicose e 606 avaliações do Índice de Massa Corporal (IMC).

De acordo com Lígia Ortolani dos Santos, responsável pela Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, as UBS ainda promoveram 122 atividades coletivas, reforçando a importância da prevenção e da detecção precoce de doenças que afetam a população masculina, como o câncer de próstata. “Esperamos que os homens que passaram pelas UBS tenham saído de lá cientes das medidas para prevenir o câncer de próstata, o que envolve hábitos saudáveis, mas que também passem a fazer da UBS um espaço regular de apoio à saúde”.

Novembro Azul

Originado na Austrália em 2003, o movimento Novembro Azul foi criado com o propósito de conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças que afetam os homens. A campanha de 2023, liderada pelo Instituto Nacional de Câncer e pelo Ministério da Saúde, destaca a relevância do cuidado com a saúde masculina e da prevenção do câncer, com ênfase especial no de próstata, uma das principais causas de mortalidade entre os homens globalmente.