GCM apreende retroescavadeira e detém dois homens por crime ambiental

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos detiveram dois homens e apreenderam uma retroescavadeira na manhã de sexta-feira (24) por crime ambiental no Parque Estadual do Itaberaba, localizado entre os municípios de Guarulhos, Arujá, Mairiporã, Nazaré Paulista e Santa Isabel.

A equipe efetuava um patrulhamento preventivo na região quando deparou com a movimentação de terra e a supressão de vegetação em área de preservação permanente. Qualquer atividade dessa natureza depende de autorização, o que não foi constatado pelos agentes, uma vez que os acusados não apresentaram a documentação pertinente.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas à Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente (Dicma), onde a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência com base na lei 9.605/98, artigo 38-A, que criminaliza a destruição ou o dano à vegetação primária ou secundária da Mata Atlântica, com pena de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.