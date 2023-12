GCM apreende veículo clonado com recurso de novas tecnologias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu na manhã desta terça-feira (5) um veículo Renault Sandero preto, clonado, que transitava pela avenida Benjamin Harris Hunnicutt, no Portal dos Gramados. A equipe detectou a situação pelo sistema de videomonitoramento e cercamento eletrônico da cidade.

Com as informações sobre a movimentação do veículo, os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) deslocaram-se com motocicletas e interceptaram o motorista, que foi conduzido junto ao veículo ao 2º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que deu prosseguimento à ocorrência.

A rápida ação foi possível devido à eficácia de novas tecnologias implantadas na cidade, que visam à melhoria da segurança pública e ao combate à criminalidade por meio de um sistema que monitora e faz a leitura automática de placas de veículos, controlando a circulação pelo território.

“Construímos um projeto de modernização tecnológica da gestão em segurança pública do município. Esse caso comprova que o uso dessas ferramentas de análise de dados contribui para a tomada de decisões e para a ampliação da capacidade de resposta das forças de segurança”, explica Márcio Pontes, secretário para Assuntos de Segurança Pública.

Monitoramento e tecnologia

A Prefeitura de Guarulhos irá inaugurar no dia 15 de dezembro (sexta-feira), na praça Getúlio Vargas (Centro), o Centro de Operações e Inteligência (COI), dotado de avançados recursos e ferramentas, como o cercamento eletrônico e a integração de mais de mil câmeras, além da previsão para a instalação e conexão com totens de segurança de câmeras 360 graus em pontos estratégicos da cidade.

O equipamento abrigará ainda equipes da GCM, da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros Militar, do Samu e da Defesa Civil.