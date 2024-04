Prefeitura de Guarulhos abre concurso para médicos do trabalho e perito

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos abriu concurso público para médico perito (três vagas) e médico do trabalho (quatro vagas), cujos salários são de R$ 6.964,73 para 20 horas semanais e auxílio-alimentação de R$ 1.160 por mês. As inscrições devem ser feitas a partir das 10h do próximo dia 15 até as 23h59 de 16 de maio no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

A taxa de inscrição é de R$ 128 e a prova objetiva é prevista para 16 de junho, no período da tarde. Já o prazo para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição é de 15 a 17 de abril. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial do município e pode ser consultado no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/535030984.pdf.