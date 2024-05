Guarulhos participa da 12ª edição da Semana Mundial do Brincar

- PUBLICIDADE -



Entre os dias 25 de maio e 2 de junho acontece a 12ª edição da Semana Mundial do Brincar, ação da Prefeitura realizada em parceria com o Sesc Guarulhos que oferece inúmeras atividades de interação nas escolas da rede municipal, CEUs, Centros de Educação, entre outras instituições. A programação completa está disponível no endereço bit.ly/guarulhosbrincando.

Neste ano a semana traz o tema Vem pra Roda: No Ritmo do Brincar e propõe criar um mundo em que as crianças possam brincar livremente e de forma plena, além de retomar memórias afetivas da infância que avança e dá as mãos para a coletividade e a união.

A abertura oficial do evento, que ocorre no CEU Ponte Alta na próxima segunda-feira (27), às 8h, conta com palestra da professora Célia Serrão, docente da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), roda de conversa com professoras da rede municipal e a participação de crianças surdas da EPG Edson Nunes Malecka.

Ainda no dia 27, às 9h, acontece um roteiro ambiental no Centro Municipal de Educação Chico Mendes. Já às 14h, no Parque Júlio Fracalanza, no mesmo horário, a diversão está garantida com dança circular para idosos e alunos da EPG Evanira Romão.

Algumas atividades da Semana do Brincar foram antecipadas. Já nesta quarta-feira (22) pela manhã o Centro de Convivência do Idoso Gopoúva promoveu atividade de estimulação cognitiva com a participação dos alunos da EJA. No dia 24, sexta, às 20h, acontece a live O Brincar para Além da Infância com o professor de educação física Rafael Moreira, que abordará atividades para a terceira idade e envelhecimento com qualidade de vida aos coordenadores pedagógicos da educação de jovens e adultos.

Nos dias 23, 28 e 29, às 9h, no Sesc Guarulhos, as crianças poderão desenvolver habilidades sociais e emocionais e explorar o mundo, embaladas por danças e atividades corporais por meio de brincadeiras. A programação conta ainda com atividades no período da tarde, além de transmissões online para profissionais da educação, espetáculos e passeios.

Semana Mundial do Brincar

Na perspectiva da formação humana, a Semana Mundial do Brincar alinha-se com a proposta curricular da rede municipal de maneira a valorizar a dimensão lúdica como um dos princípios que fundamenta a concepção de sujeito, sociedade e mundo que se quer construir.

Idealizada pelo movimento Aliança pela Infância, a semana busca mobilizar a cidade a brincar em praças, parques, ruas, em diferentes territórios e ambientes, fortalecendo-os como espaços brincantes e potentes de interação, experiências e muita alegria.