Guarulhos lança projeto inovador de distribuição de alimentos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta quarta-feira (22) o projeto É de Graça, um mercado social que distribui frutas, legumes, verduras e proteínas para famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A Associação Mulheres em Movimento (Amem), no Jardim Bela Vista, foi a primeira contemplada e o ato inaugural do projeto aconteceu na sede da instituição.

A ação é voltada para as instituições credenciadas no Banco de Alimentos de Guarulhos, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que já retiram mantimentos para oferta à população atendida nas regiões de atuação. Todas as 72 instituições credenciadas serão contempladas pelo programa nos próximos meses.

“No mundo ideal seria maravilhoso se todo mundo tivesse sempre o que comer, o quanto quisessem, o tipo de alimento que desejassem, mas enquanto isso não acontece a gente tem que ter um bom time de assistência social para trabalhar por quem precisa. Precisamos garantir que as pessoas consigam ter o que elas querem comer”, afirmou o prefeito Guti.

O chefe do Executivo explicou que o mercadinho social acontecerá quinzenalmente e que lá os atendidos poderão escolher quais alimentos querem levar para casa, com o limite de até 5 kg por pessoa. Além disso, ele aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria da Amem, em nome da presidente Benedita Maria.

“A Prefeitura sozinha não consegue chegar a todos os lugares e é por isso que a gente precisa ter boas instituições, bons parceiros que nos ajudem a ter essa capilaridade para chegar da melhor forma aos bairros”, disse Guti. Cerca de 40 famílias serão contempladas pelo projeto na Associação Mulheres em Movimento.

Para a presidente Benedita, é difícil encontrar palavras para descrever o que significa poder ajudar as pessoas. “A ONG trabalha para a comunidade e tudo o que a gente busca é por ela. As pessoas esperam com ansiedade o dia de retirar o alimento, porque a necessidade dentro de casa é gritante. Então esse projeto é maravilhoso, estamos todos esperançosos e muito gratos”, afirmou.