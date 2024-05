Alunos da EPG José Jorge vivenciam momentos de interação no Sesc Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Nesta quinta-feira (23) alunos do estágio II da EPG José Jorge Pereira, na Vila São Rafael, vivenciaram uma manhã repleta de brincadeiras coletivas e espontâneas no Sesc Guarulhos em mais uma atividade que integra a programação da Semana Mundial do Brincar, com atividades lúdicas que desenvolvem a imaginação e o protagonismo, além de garantir o direito à infância plena e acolhedora.

As alunas Dandara Santiago e a sua prima Maria Luiza Araújo, de cinco anos, ambas da mesma turma, participaram intensamente das brincadeiras apresentadas. “Está sendo muito legal brincar de casinha neste local. Eu e minha prima já conhecemos o Sesc, mas hoje é diferente porque estamos com a turma toda”, contou Dandara.

No Espaço de Brincar do Sesc Guarulhos os pequenos se divertiram livremente fazendo estrelinha com o corpo, montando cabanas e participando de brincadeiras africanas. A programação contou ainda com a leitura de obras literárias como O Cabelo de Cora, da autora Ana Zarco Câmara, Zig Zag, de Eva Furnari, entre outras.

No período da tarde foi a vez dos alunos da turma do 3º ano da EPG Euclides da Cunha participarem de um passeio no bosque ao lado da Secretaria de Educação. “Nós prezamos muito pelo brincar, afinal os alunos permanecem por dez horas na escola no período integral, portanto nossas crianças precisam se apropriar de todos os espaços, tanto na escola quanto nos CEUs e nos passeios. No início, quando eles chegam, é essa explosão de alegria e logo depois eles vão se concentrando nas atividades”, explicou a diretora da EPG, Marcia Vieira.

Ela ressaltou ainda que está programada a participação dos pais durante a Semana do Brincar na escola. Eles foram convidados a compartilhar suas brincadeiras de infância junto aos alunos.

Nos dias 28 e 29 alunos das EPGs Cora Coralina, Alfredo Volpi e Terezinha Mian também participarão das vivências no espaço. Até o dia 2 de junho serão oferecidas diversas ações na Semana Mundial do Brincar em Guarulhos.