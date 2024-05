Alunos da EPG Visconde de Sabugosa enviam cartinhas e brinquedos para crianças do Rio Grande do Sul

- PUBLICIDADE -



O sofrimento e a esperança das crianças do Rio Grande do Sul, afetadas pelas fortes chuvas que continuam atingindo o Estado, despertaram o carisma e a empatia dos alunos do 2º ano do ensino fundamental da EPG Visconde de Sabugosa, em Cumbica. Nesta sexta-feira (24) os alunos reuniram na unidade escolar brinquedos e cartinhas de apoio às crianças, itens que serão destinados à região Sul do país em ação coordenada por uma entidade cristã beneficente de Guarulhos.

Diante de um trabalho com o gênero textual notícia e atenta à curiosidade e ao apelo de seus alunos, a professora Ana Paula Riberti trouxe uma reportagem publicada pela jornalista Sofia Mayer em 11 de maio de 2024 (https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2024/05/11/criancas-de-sc-colocam-cartinhas-dentro-de-doacoes-para-vitimas-das-chuvas-no-rs-voce-nao-esta-sozinho.ghtml) sobre uma ação solidária de estudantes do 2º e do 5º ano de uma escola municipal de Chapecó (SC), que decidiram enviar cartinhas para crianças desabrigadas no Rio Grande do Sul.

Imediatamente os alunos de Guarulhos questionaram a professora se também poderiam escrever as cartinhas. “Eles não ficaram só nisso, não. Os alunos também tiveram a ideia de enviar junto com a cartinha brinquedos que não utilizavam mais”, explicou Ana Paula, que imediatamente comunicou aos pais a decisão da turma.

A professora contou ainda que, enquanto confeccionavam as cartinhas, surgiram alguns comentários. “Achei maravilhoso porque estão passando por uma situação difícil e as cartinhas e os brinquedos vão deixá-los mais felizes”, disse a aluna Laura Sousa Rodrigues. Já Elisa Gonçalves Pereira pensou na alegria dos jovens ao receber os regalos. “As crianças do Rio Grande do Sul estão em uma situação muito ruim e ter uma cartinha alegre para elas e um brinquedo vai ser bem legal”.

A atividade culminou na organização das cartinhas junto aos brinquedos, que seguirão agora ao Rio Grande do Sul. “A turma compreendeu que, a partir do momento em que doamos algo, não nos pertence mais. Ao se colocar no lugar das crianças que irão receber os brinquedos e as cartas elas também compartilharão desse momento de felicidade”, disse a professora Ana Paula.