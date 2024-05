Festa Junina Vegana começa neste final de semana

- PUBLICIDADE -



Com entrada gratuita o maior arraiá vegano do Brasil acontecerá durante todos os domingos do mês

de Junho.

A Festa Junina Vegana Vegnice 2024 acontecerá em um novo e amplo endereço localizado em um ponto estratégico de São Paulo mais especificamente na Barra Funda, próximo a estação Marechal Deodoro, em um espaço amplo, confortável, de fácil acesso e inclusivo para pessoas com mobilidades reduzidas.

Produzida pela Vegnice Eventos Veganos a tradicional festa junina vegana que acontece há 10 em SP terá dezenas de expositores com quitutes típicos da festividade de São João em releituras deliciosas, sem ingredientes de origem animal (vegana).

Com o objetivo de mostrar que é possível festejar e se deliciar com alimentos saborosos genuinamente brasileiros sem causar danos aos animais, a festa junina vegana é um exemplo desse compromisso; proporcionando uma experiência única inclusiva e prazerosa para todos os públicos.

Além de comidas típicas juninas como o bolinho caipira, cuscuz, buraco quente como jaca louca (uma versão irresistível sem carne animal), espetinho de churrasco vegano, pamonha, canjica e o arroz doce, todos feitos com leite de amêndoas e outros ingredientes vegetais, o arraiá contará com outras delícias como o milho cozido, doce de abóbora, pé de moleque, maçã do amor, bolos variados e os clássicos quentão e vinho quente. Todas as opções serão 100% veganas e também haverá opções sem glúten.

Nas barraquinhas da grande quermesse vegana, os visitantes também encontrarão outras gostosuras de vários países como comida japonesa, indiana, árabe, congolesa, mexicana, italiana e também fast food como hambúrgueres, hot dog, pizzas, pastel de feira, salgados, tudo na versão vegana.

E não é só isso, o evento ainda conta com barracas de brincadeiras, música ao vivo e a apresentação de banda de Forró, além de uma feira de artesanato, cosméticos veganos, orgânicos ecologicamente corretos e práticas para o público, como aula básica de receitas veganas e yoga.

Com entrada gratuita, a Festa Junina Vegana Vegnice acontecerá em todos os domingos de junho. Para atender melhor o grande publico visitante, a Festa Junina Vegana 2024 acontecerá em um novo local que é bem amplo, confortável e agradável.

No ano anterior o evento aconteceu no bairro da Liberdade e o local ficou pequeno, com a proporção imensa do grande público. Na 11° edição do evento iremos contar com um espaço amplo, e público ainda maior.

A edição de 2024 conta com ótima infraestrutura com espaço de fácil acesso para pessoas com acessibilidade reduzida como cadeirantes, área kids e é pet-friendly. A Vegnice é uma empresa que atua pela causa animal e nesta edição junina arrecadará pacotes de ração para os bichinhos resgatados da tragédia do Rio Grande do Sul. Os visitantes poderão contribuir levando doações e entregando-as no estande Estação Vegana.



Serviço:

Festa Junina Vegana em todos domingos de junho:

Datas: 02, 09, 16, 23, 30/06

Local: Área Verde da Faculdade Oswaldo Cruz.

Endereço: Rua Brigadeiro Galvão 535, bairro: Barra Funda.

Próximo metrô Marechal Deodoro

(Vegnice Food Park)

Horário: A partir das 12 horas às 20 horas