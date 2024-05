Mamonas Assassinas – O Legado tocam no Rock in Rio Lisboa 2024 em Junho

- PUBLICIDADE -



A banda Mamonas Assassinas – O Legado irá tocar no Rock in Rio Lisboa 2024, no dia 22 de junho. A banda é um projeto que veio a concretizar um desejo de muitos anos, vindo por parte dos familiares dos Mamonas Assassinas, em fazer uma grande homenagem aos seus entes queridos e aos nossos eternos cinco meninos de Guarulhos, levando assim o seu legado para outras gerações.

“O projeto resolve dar vida aos personagens que fizeram o longa e série pra gente, onde a receptividade foi e é super positiva. Entendo que, enquanto marca e família, Mamonas tiveram uma vida curta, mas não pequena.”, disse Jorge Santana, CEO da marca Mamonas e primo do Dinho.

A partir das gravações do filme lançado nos cinemas, e da série que vem ao ar pelo canal Rede Record de Televisão, foi possível colocar em prática esse projeto que está movimentando o Brasil, fazendo assim as pessoas matarem um pouco da saudade dos nossos eternos Mamonas Assassinas.

Após o fenômeno Mamonas Assassinas virar filme, que conta a história de como se tornaram os queridinhos dos brasileiros nos anos 90, o quinteto (Dinho, Júlio Rasec, Samuel Reoli, Bento Hinoto e Sérgio Reoli) ganhou mais uma homenagem em sua memória. No dia 22 de outubro, a banda oficial do longa subiu no palco da Vibra São Paulo, interpretando alguns dos maiores sucessos dos meninos de Guarulhos.

‘Pelados em Santos’, ‘Vira Vira’, ‘Robocop Gay’, ‘Bois Don’t Cry’, ‘1406’, ‘Lá Vem O Alemão’ e ‘Jumento Celestino’ são alguns dos hits que agitaram o público em uma noite inesquecível e de muita nostalgia apresentados pelos Mamonas Assassinas O Legado.

A banda, composta por Ruy Brissac no vocal, Beto Hinoto na guitarra, Nelson Bonfim, tecladista, Willian Falanque, na bateria e Lucas Theis, no baixo, marcaram a história resgatando as músicas que ficaram para sempre na lembrança de uma geração inteira.

Mamonas Assassinas O Legado ainda segue com uma turnê de homenagem que passará por diversas cidades pelo país. Estamos encantados em poder levar aos palcos essa energia Mamônica, e contamos com VOCÊ!