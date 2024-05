Alunos do Conselhinho Escolar de EPG visitam a sede da Secretaria de Educação

- PUBLICIDADE -



Alunos do Conselhinho Escolar da EPG Manoel Rezende da Silva, do bairro Mato das Cobras, visitaram a sede da Secretaria de Educação na última quarta-feira (22), no Macedo, ocasião em que conheceram a rotina dos departamentos e o trabalho dos servidores, que impacta positivamente no dia a dia das crianças nas escolas. A ação tem relação com as atividades realizadas pelos membros do conselhinho do 1º ao 5º ano, grupo engajado em aprender a cuidar e a zelar pelo espaço onde estudam.

A atividade foi oferecida pelo programa Mais Futuro, que por meio do projeto #Partiu 360 garante aos alunos a oportunidade de aprendizagem e socialização, com passeios em diferentes locais, como equipamentos públicos da cidade para elevar a bagagem cultural dos estudantes.

“O conselhinho nasceu quando os representantes de classes se juntaram com os coordenadores, a vice-diretora e a diretora para falar sobre tudo o que vem acontecendo e promover melhorias na escola. Nós discutimos os problemas e encontramos soluções”, contou Giovani Corrêa de Oliveira, de dez anos, do 5º ano, sobre como deu início ao Conselhinho Escolar.

As crianças receberam um crachá de identificação do Departamento de Recursos Humanos da Educação e, acompanhadas pela diretora do Departamento de Gestão de Espaços do Programa Escola 360, Luciana Morais de Paula, conversaram e fizeram muitas perguntas curiosas aos funcionários para entender o papel de cada servidor na pasta.

“Com certeza esses momentos serão lembrados com muito carinho pelas crianças. É importante que compreendam desde pequenos como é o funcionamento da administração pública e como isso reflete na vida de cada cidadão”, explicou o secretário de Educação, Alex Viterale, ao receber os visitantes no gabinete.

A turma conheceu ainda as divisões responsáveis pelas vagas nas escolas, matrículas e alimentação, uniforme, distribuição de materiais, e se encantou com o departamento em que são elaborados os projetos de construções, reformas e manutenções dos equipamentos educacionais.

Aprendizado em grupo

Foi uma experiência marcante e enriquecedora do começo ao fim. A aluna Maria Eduarda Cleane de Oliveira, 10, destacou como é importante participar das decisões que são tomadas em grupo com responsabilidade. “Nós fomos eleitos de forma democrática por meio de eleições. Nosso papel é ouvir e dar voz a cada criança, além de poder ajudar nas atas das reuniões”.

Após o passeio as famílias agradeceram aos gestores e a toda a equipe que coordenou e colaborou para que o passeio pudesse acontecer. “Meu filho está muito feliz por ser representante e por ter conhecido mais um lugar que para ele é incrível. Ele aprendeu muito hoje e a alegria dele é a minha”, elogiou Girlane Maria Souza, mãe de Mikael Oliveira, sobre todos os envolvidos no projeto.

A iniciativa fortaleceu ainda mais a autonomia e os processos democráticos dos integrantes do Conselhinho Escolar, mostrando que todos podem se envolver e tomar as melhores decisões em grupo.

“Como gestora da escola estou muito feliz por esse projeto, porque cada vez mais precisamos ensinar as crianças, desde pequenas, que é possível que participem de forma democrática, criativa e responsável, zelando e cuidando da escola. É essencial dar a oportunidade para os jovens apresentarem suas opiniões, criticar, acrescentar, observar e aprender umas com as outras e participarem realmente como protagonistas em vários aspectos da escola”, reforçou a diretora da EPG Manoel Rezende da Silva, Antonia Donizete da Silva.

Para saber mais sobre agendamento de passeios do projeto #Partiu360 acesse o Memorando Circular nº 06/2024 (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11338/inline/).