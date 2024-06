Cata-Treco atende Jardim Santa Lídia e mais 12 bairros no fim de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão no sábado (15) as ruas dos bairros Jardim Santa Lídia, Jardim Dona Meri, Jardim Marilena, Jardim Santa Rita, Jardim Tamassia, Jardim Santo Eduardo, Jardim Capri, Jardim Sueli, Jardim Santa Vicência, Jardim das Acácias e Jardim Planalto. Já no domingo (16) serão atendidos Vila das Malvinas e Jardim Oliveira II.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos alerta que a Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação – sábado (15)

Jardim Santa Lídia: Rua Adelina Vieira Porto, rua Antônio Muniz de Almeida, rua Aírton Ferreira Mendes, rua Francisco Serrano, rua José Nilson Ferretti, rua João Paulo Piassentini, rua Leovergília Rodrigues da Conceição, rua Lídia Galloni Mercúrio, rua Maria Cândida Mamente, rua Maria Espíndola, rua Maria José Alves, rua Mário Bezerra de Espíndola, rua Narcizo Gomes de Oliveira, rua Noburo Nonaka, rua Sebastião Antunes e rua Vicente Durso.

Jardim Dona Meri: Rua Ana Maria da Conceição de Souza, rua Betuel Lopes Ferreira, rua Emídio Manoel dos Santos, rua Guiomar Garcia Horta, viela Luís Vicente Coutinho, rua Rodolpho Luciano Fazzio de lcardo, rua Zaira Ramira Schrepel, estrada do Elenco e rua Clorinda Mafuz.

Jardim Marilena: Rua Branca Paulista, rua Cachoeira Paulista, rua Espírito Santo Dourado, rua Guaraton, rua ltambé do Mato Dentro, rua ltupeva, rua José Melo, rua Lavrinhas, rua Louveira, rua Madre de Deus de Minas, rua Monsenhor Paulo, rua Nazaré Paulista, rua Onze, rua Pedra Bela, rua Piedade do Rio Grande, rua Pinhalzinho, rua Piracaia, rua Ponta de Pedras, rua Santa Rita do Sapucaí, rua São Bento Abade, rua São Gonçalo do Sapucaí, rua São José do Alegre, rua São João da Mata, rua São Sebastião da Boa Vista e rua Pimpolino.

Jardim Santa Rita: Passagem Antônio Nunes da Silva, avenida Aracaju, rua Cleusa Maria Barbosa de Oliveira, rua lbité, rua ltamarati de Minas, rua Miguel Fernandes Maldonado, viela Mombuca, rua Nova Odessa, viela Santana do Garambeú, rua Tenente Campo, avenida Vila Matias, rua de Santa Cataguases e rua Âncora.

Jardim Tamassia: Rua Ana Cecília, rua Fernando Antônio, rua Maria Elisa e rua Paru.

Jardim Santo Eduardo: Rua Jari e rua Sapucai Mirin.

Jardim Capri: Rua Campo Largo e rua Correge do Bom Jesus.

Jardim Sueli: Passagem Bady, viela Corinto, rua Cândido de Abreu, rua Nova América da Colina, travessa Planejada, rua Santo Antonio Aventureiro, rua Bueno Bernardo, travessa Veu, travessa Asa, travessa Nilo e travessa Nova Independência,

Jardim Santa Vicência: Passagem Bocabina, rua Jamil João Zarif, rua São Mateus do Sul, rua Timbiras e rua Álvaro Luís Ferreira Santos.

Jardim das Acácias: Rua Almirante Tamandaré, Passagem Giatuba, Passagem Marconi, rua Pouso Alto, rua São Sebastião do Rio Verde, rua Teixeira Soares e rua dos Geógrafos.

Jardim Planalto: Rua Airtom Senna, rua Irmã Dirce, rua São Judas Tadeu, rua Nova Canaã, rua Cruzeiro e rua Jequié.

Programação – domingo (16)

Vila Malvinas: Estrada Existente, rua Dois, rua Sem Nome, rua Um, rua dos Eucalipto, rua do Chave, rua Carmen Miranda e rua Nossa Senhora Aparecida.

Jardim Oliveira II: Rua Adonirã Barbosa, rua alameda Quatro, rua Alternar Outra, rua Araci de Almeida, rua Canela do Brejo, rua Carmem Miranda, rua Cartola, rua Cazuza, rua Cravo, rua Da Paz, rua Dalva de Oliveira, rua Dezenove, rua Dezesseis, rua Elis Regina, rua Elvis Presley, rua Evaldo Braga, rua Francisco Alves, rua Francisco Petrônio, rua Freddie Mercury, rua Gideão, rua Gonzaguinha, rua Hortências, avenida Hum, rua Hum, rua ltacambira, rua John Lennon, rua Lamartine Babo, rua Lampião, rua Lírio do Vale, rua Monte das Oliveiras, estrada Municipal, rua Nova Jerusalém, rua Orlando Silva, viela Paraná, rua Pixinguinha, rua Porto Alegre, rua Quinze, rua Raul Seixas, rua Renato Russo, rua Rosas, travessa Sem Nome, rua Treze, rua Violeta, rua Amestista, rua Esmeralda, rua Diamante, rua Tim Maia, rua Clara Numes, Ria Tinoco, rua Tonico, rua João Paulo, rua Luiz Gonçalves, rua Tom Jobim, rua Servidão da passagem, rua lpê Amarelo e rua Perola Rosa