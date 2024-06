UNG concede título de Doutor Honoris Causa à pesquisadora Ester Sabino

- PUBLICIDADE -



Na próxima sexta-feira (14), a Universidade Guarulhos (UNG) concede o título de Doutor Honoris Causa à renomada médica e imunologista Ester Cerdeira Sabino, coordenadora responsável pela pesquisa do sequenciamento genético da variante do coronavírus, SARS-CoV-2. A cerimônia de entrega acontece no plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, a partir das 16h.

Em 2020, o trabalho da pesquisadora foi um marco importante para o avanço científico no combate à pandemia de COVID-19, contribuindo para o desenvolvimento de métodos de vigilância epidemiológica. Ester é uma das principais referências na área de Imunologia e Saúde Pública do Brasil e, ao longo de sua carreira, tem sido defensora da pesquisa científica e inovação da Medicina.

Sua atuação como coordenadora de projetos multicêntricos nacionais e internacionais, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), do National Institute of Health dos EUA e do Medical Research Center da Inglaterra, é exemplo do seu compromisso com a saúde pública e ciência para além das fronteiras brasileiras. Desde 2021, seu nome ilustra o ‘Prêmio Ester Sabino para Mulheres Cientistas do Estado de São Paulo’, que valoriza a contribuição dessas mulheres para os desenvolvimentos científico, tecnológico e econômico.

O reitor da Instituição de Ensino Superior, Yuri Neiman, ressalta a importância do trabalho da cientista. “O pioneirismo e a dedicação da Dra. Ester Sabino na pesquisa científica têm gerado impactos profundos não apenas no campo da medicina, mas também na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A UNG, junto ao município de Guarulhos, reconhece a importante trajetória da doutora e imunologista, coordenando pesquisas de contribuição significativa na área da saúde e a favor da sociedade”.