UNG promove Dia SER para cuidadores de pessoas com TEA

No próximo sábado (14), a Universidade Guarulhos (UNG) promove o “Dia Ser: cuidando do cuidador”, evento destinado aos responsáveis por pessoas diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). A ação acontece das 9h às 12h, na sala de Metodologias Ativas, no prédio G, na Rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82 – Centro.

A programação inclui palestras, dinâmicas e orientações conduzidas por profissionais de diferentes áreas, incluindo Pedagogia, Psicologia, Nutrição e Direito. Além disso, pais e responsáveis de crianças e adolescentes autistas compartilham suas experiências e aprendizados, promovendo um ambiente de acolhimento e troca de informações.

O Dia Ser é uma iniciativa do Núcleo de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (NATEA), do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNG. O objetivo é oferecer capacitação e suportes emocional e prático aos cuidadores que atuam no desenvolvimento e bem-estar das pessoas com TEA.

Segundo Camila Tufano, responsável pela Clínica-Escola de Psicologia da UNG, o evento também marca o início de atendimentos diferenciados para esse público nas Clínicas-Escola da universidade. “Será realizada uma avaliação com um neuropsicólogo para o encaminhamento à área específica, onde o paciente receberá o acompanhamento necessário”, explica.

O acompanhamento pode ser realizado por especialistas ou estagiários, supervisionados por profissionais experientes, por um valor acessível. As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 2464-1676.