Escola do Taboão promove Sarau Cultural ‘Do Livro ao Digital’

No dia 5 de dezembro, pelo segundo ano consecutivo, a Escola Estadual PEI Prof. Plínio Paulo Braga, localizada no bairro do Taboão, em Guarulhos, realizou o Sarau Cultural Do Livro ao Digital. Inspirado na clássica história O Mágico de Oz, do escritor norte-americano L. Frank Baum, o evento foi idealizado pelos professores da área de Códigos e Linguagens da unidade.

Durante o período da manhã, estudantes e convidados foram contemplados com apresentações diversificadas de teatro, música, poesia e dança, promovendo um espetáculo artístico e cultural. Já no período da tarde, o evento trouxe oficinas interativas, palestras, práticas criativas e exposições de trabalhos artísticos. O encerramento contou com a premiação do concurso Cartaz da Paz, promovido pelo Lions Clube de Guarulhos – Aeroporto.

O Sarau foi organizado em capítulos temáticos, proporcionando aos participantes uma verdadeira imersão literária e digital. O tema de abertura, Prefácio – Nossas Raízes Literárias, convidou o público a uma viagem pelas histórias, conectando o universo analógico ao digital. Entre os destaques da programação, o escritor convidado César Magalhães Borges ministrou palestra no espaço Entre Palavras e Pixels, encantando a plateia com suas reflexões sobre a escrita poética: o som e a imagem.

A Escola Plínio, que está em seu quarto ano como unidade do Programa de Ensino Integral (PEI), é conduzida pela diretora Ana Paula Guedes. “Aqui, nossos estudantes são protagonistas de sua aprendizagem e fizeram do Sarau um reflexo de seu crescimento educacional e cultural”, destacou a diretora, reforçando o sucesso do evento, que foi conduzido com entusiasmo pelos próprios alunos.