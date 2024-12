Jovem guarulhense obtém 1º lugar em evento de natação em águas abertas

- PUBLICIDADE -



Maria Clara Felipe Pontes, de apenas 12 anos, é uma verdadeira promessa do esporte brasileiro. Nascida em 2012, ela é gemelar e compartilha sua paixão pela natação com seu irmão Théo Felipe Pontes desde os 10 meses de idade.

Iniciando sua trajetória no esporte pelo SCCP – Esporte Clube Corinthians Paulista, a jovem nadadora participou de diversos campeonatos, tanto em São Paulo quanto em cidades do interior, sempre mostrando seu talento e dedicação. A rotina árdua de treinos diários, que exige disciplina e foco, tem sido fundamental para seu desenvolvimento e constante destaque em sua categoria.

A dedicação e o crescimento de Maria Clara também são frutos do trabalho e da orientação dos treinadores Caue Santos e Monalisa. A parceria com esses profissionais tem sido essencial para a evolução da atleta, que segue em busca de novas conquistas. Caue e Monalisa, com suas orientações técnicas e apoio contínuo, desempenham um papel crucial no sucesso de Maria Clara, ajudando-a a alcançar seus objetivos e a superar seus próprios limites.

Maria Clara é um exemplo de dedicação e esforço. Com uma rotina de treinos intensos, ela se destaca a cada dia, conquistando resultados significativos nas competições em que participa. No último fim de semana, a atleta brilhou na Travessia Poliana Okimoto, um dos eventos mais importantes do calendário da natação, e obteve um impressionante 1º lugar em sua categoria e 4º lugar no geral na prova de 1.000 metros.

Este feito é um reflexo de sua determinação e do trabalho árduo que ela tem realizado ao longo dos anos. A cada competição, Maria Clara demonstra ser uma atleta em ascensão, com um futuro promissor pela frente. Seu desempenho na Travessia Poliana Okimoto é apenas mais um capítulo de uma história que promete ser marcada por grandes conquistas.

Com um talento incontestável, uma disciplina admirável e o apoio essencial de seus treinadores, Maria Clara Pontes é, sem dúvida, um nome a ser observado no cenário da natação nacional.