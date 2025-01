UNG oferta 270 bolsas Prouni para primeiro semestre 2025

- PUBLICIDADE -



A partir desta sexta-feira (24), a Universidade Guarulhos (UNG) abre inscrições para 270 bolsas integrais do Programa Universidade Para Todos (Prouni). O estudante pode candidatar-se até o dia 28 deste mês no site do Ministério da Educação (MEC).

“A Universidade Guarulhos possui diversos cursos de graduação, com a qualidade de ensino, atendendo às necessidades do mercado profissional. Com o Prouni, o estudante tem a oportunidade de investir em seu futuro em uma instituição que há 55 anos é referência em Guarulhos e região”, informa o reitor da UNG, Yuri Neiman.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter realizado, ao menos, a edição de 2023 ou 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter alcançado no mínimo 450 pontos na prova e não ter zerado na redação. Além disso, é preciso comprovar renda familiar bruta mensal de 1,5 salário mínimo por pessoa, ter cursado Ensino Médio completo em escola pública ou escola privada com 100% de bolsa. A primeira chamada está programada para o dia 4 de fevereiro.