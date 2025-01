Bagagem é apreendida em Guarulhos com cabeça de cachorro, morcego e ratos empalados

- PUBLICIDADE -



Uma bagagem que chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde de terça-feira (28), vinda da Nigéria, continha ratos empalados, morcegos, camaleões, cabeças de cobra, bagres secos e até uma cabeça decapitada de um cachorro. Todas as peças estavam sendo devoradas por larvas.



A bagagem era uma encomenda e o destinatário aguardava do lado de fora da área de fiscalização. Identificado pelo Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), do Ministério da Agricultura e Pecuária, a partir de imagens de raio X, o material orgânico foi apreendido e encaminhado para incineração. A pasta não informou se foi aplicada sanção ao destinatário, cujo nome não foi divulgado. Também não se sabe o que o destinatário faria com os animais mortos.



A Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério impede a entrada de materiais orgânicos desse tipo no País por questões sanitárias. Segundo o órgão, se não forem devidamente tratados e certificados, produtos de interesse agropecuário podem carrear larvas, insetos ou outros micro-organismos que representam risco de introduzir doenças e pragas no Brasil, comprometendo a produção agropecuária nacional.



O ministério informou que a apreensão de animais em bagagens não é incomum. No final de novembro, o Vigiagro do aeroporto de Guarulhos interceptou uma bagagem com 386 tartaruguinhas de casco mole chinesas.