Limpeza de travessias de córregos reduz alagamentos na região do Pimentas

A limpeza de travessias realizada pelas equipes da regional Pimentas da Secretaria de Administrações Regionais de Guarulhos na quinta-feira (30) evitou que vias próximas aos córregos Cocho Velho, Parati-Mirim e Água Chata sofressem com os alagamentos após as fortes chuvas que caíram em Guarulhos no final de semana.

Trechos das avenidas Nova Cidade, Juscelino Kubitschek, River e Júlia Gaioli, das ruas Treze e Baianópolis e da estrada da Água Chata foram beneficiados pela execução do serviço e não apresentaram pontos de alagamentos.

Foram removidos diversos tipos de resíduos que impediam o curso das águas, tais como vegetação, garrafas PET, móveis, entulho provenientes da construção civil, entre outros.

A execução do serviço faz parte da Operação Tempestade, que vem sendo implementada por toda a cidade pela Prefeitura de Guarulhos.