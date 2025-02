Equipes escolares preparam o acolhimento dos alunos na volta às aulas

- PUBLICIDADE -



Gestores e professores da rede municipal se reuniram nesta segunda-feira (3) para a primeira reunião de equipe nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos. O encontro foi marcado pelo planejamento de ações de acolhimento dos alunos, que voltam às aulas na próxima quarta-feira (5 de fevereiro).

Na EPG Amador Bueno, no Taboão, a equipe debruçou sobre a leitura de documentos oficiais encaminhados pela Secretaria de Educação, conteúdos que objetivam direcionar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido nas escolas.

“A leitura de documentos oficiais é fundamental tanto para os professores ingressantes na rede municipal quanto para os mais experientes. Revisitar esses documentos é responsabilidade contínua para que todos se mantenham atualizados e comprometidos com a melhoria da educação”, explicou a diretora Chrestiane Vaz do Nascimento Silva ao reforçar a importância dos encontros formativos em hora-atividade para um trabalho condizente com a legislação.

Nesta terça-feira (4) as escolas recebem os pais e responsáveis pelos alunos para a reunião de famílias e educadores, encontro fundamental para criar laços e comprometimento das famílias em relação à aprendizagem dos filhos.

“O encontro com a equipe escolar teve como focos a importância do acolhimento e a recepção das novas famílias e educandos, principalmente as crianças que estavam na educação infantil e que, agora, vão para o ensino fundamental”, observou Elisabete de Souza Lima Machado, coordenadora da EPG Amador Bueno, pontuando ações para o bom atendimento de toda a comunidade escolar.

Além de caracterizar-se como o primeiro contato com a comunidade para a apresentação de novos projetos do novo ano letivo, serão abordados ainda, nesta terça-feira, temas como adaptação, acolhimento, horários, alimentação, transporte, entre outros.