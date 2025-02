Procon nos Bairros atende 40 consumidores no Jardim Flor da Montanha

- PUBLICIDADE -



Nem mesmo o tempo abafado e incerto da última sexta-feira (31), com nuvens escuras ameaçando chuva, afastou os 40 consumidores do Jardim Flor da Montanha de procurar atendimento na unidade móvel do projeto Procon nos Bairros, que estava estacionada próxima à UBS do bairro, na rua Edson de Souza. A ação da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor no local incluiu formalização de denúncias que serão apuradas pela fiscalização, informações e orientações diversas e também entrega de folhetos informativos para a população.

A aposentada Rosilda Ribeiro Freire, de 62 anos, vive bem perto do local onde o veículo do projeto estava estacionado. “Se a turma do Procon não estivesse aqui o assunto que vim resolver ia ficar para trás, porque nem sempre a gente tem tempo para fazer uma reclamação no Centro e acabamos deixando de procurar ajuda”, disse a munícipe.

Ela denunciou uma loja que mandara mensagem de que o seu cartão seria bloqueado porque não estava sendo usado há algum tempo. “Tenho outros cartões, mas nunca recebi pressão assim. Senti-me pressionada e acabei indo comprar na loja para não cancelarem meu cartão”, contou a consumidora.

Já a pensionista Marlene Cabral, de 79 anos, foi à UBS Jardim Flor da Montanha buscar remédio e aproveitou para obter informações na van do Procon. “Fui muito bem atendida e gostei de saber que eles atendem nos bairros, o que facilita porque fica mais perto de casa”, disse a munícipe.

O projeto

O Procon nos Bairros é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos e leva toda semana a uma região diferente os mesmos serviços disponibilizados nas suas três agências (Centro, São João e Pimentas). O atendimento é realizado por agentes do órgão em uma van adaptada que recebe reclamações, esclarecimentos e desbloqueio da Nota Fiscal Paulista, além de verificar queixas sobre comércios em desacordo com a lei federal 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros.

Atendimentos

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades:

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 3202-1312

O Procon Guarulhos atende também pelo Disque-Denúncia 151.