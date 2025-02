Dois homens são presos com 1,7 kg de entorpecentes no Pimentas

- PUBLICIDADE -



Agentes do Canil e da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam dois homens e apreenderam 1,7 kg de entorpecentes na rua da Pátria, no bairro do Pimentas. A operação conjunta objetivou atender demanda do Conselho Comunitário de Segurança da região, pois o local contém uma área de mata utilizada para usar, esconder e traficar drogas. O entorno contém escolas do Estado e da Prefeitura, além de muitas residências e conjuntos habitacionais.

As equipes se articularam e fizeram a investida no matagal, logrando êxito em deter os acusados com sacolas contendo as substâncias ilícitas, além de dinheiro. Com a ajuda da cadela policial Ventania, outro recipiente com embalagens similares que estava escondido acabou sendo apreendido. As partes foram encaminhadas ao 4º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que requisitou perícia técnica, cujo laudo positivou para 1,7 kg de entorpecentes, distribuídos em 420 embalagens contendo maconha e outras 365 com cocaína, além de 232 reais em dinheiro. A autoridade ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, ficando os acusados detidos e à disposição da Justiça.