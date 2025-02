GCM captura dois homens foragidos da Justiça no Centro e no Jardim Imperial

- PUBLICIDADE -



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou dois homens foragidos da Justiça em ocorrências distintas nas últimas 24 horas. O primeiro caso, nesta segunda-feira (3), com o uso da tecnologia e do sistema Muralha GRU do Centro de Operações e Inteligência (COI), agentes da Inspetoria de Trânsito interceptaram um veículo Fiat Punto branco na rua Nove de Julho, no Centro, cujo emplacamento consta o proprietário com mandado de prisão pendente de cumprimento por não pagamento de pensão alimentícia.

Na averiguação houve a constatação do foragido, conforme expedição da 2ª Vara da Comarca de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. O detido foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, que ratificou a prisão e lavrou boletim de ocorrência por captura de foragido.

O outro caso ocorreu no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, na madrugada desta terça-feira (4), em virtude de um atendimento médico a um homem que deu entrada com fratura no tornozelo. Agentes da Inspetoria Leste foram acionados para atender a uma denúncia de furto de celular em um dos quartos do hospital.

Na averiguação, o aparelho foi localizado na cama do homem, posteriormente identificado como foragido do sistema prisional por não retornar de saída temporária, com mandado pendente de cumprimento expedido pelo Departamento de Execuções Criminais de Bauru. Diante disso, as informações foram encaminhadas à autoridade de plantão no 4º Distrito Policial, que lavrou boletim de ocorrência por captura de foragido. A autoridade determinou ainda a escolta policial para o homem, que se recupera dos procedimentos médicos para, em seguida, ser reconduzido ao sistema carcerário, tendo em vista que ainda restam quase 13 anos de pena a cumprir.