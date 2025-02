Instituto Federal tem vagas remanescentes para dois cursos técnicos em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O campus Guarulhos do Instituto Federal de São Paulo divulga vagas remanescentes para os cursos técnico em sistema de energia renovável e técnico em automação industrial, ambos na modalidade presencial. As inscrições ficam abertas até esta quarta-feira (5 de fevereiro) e o processo seletivo destina-se a candidatos que estejam matriculados no 2° ou no 3° ano do ensino médio (curso técnico concomitante) ou que tenham o ensino médio concluído (curso técnico subsequente).

O curso técnico em sistema de energia renovável ocorre no período vespertino, tem duração de três semestres e 30 vagas disponíveis, enquanto que o de automação industrial, também com duração de três semestres, ocorre no período noturno e tem 22 vagas disponíveis.

A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, desde que a documentação exigida esteja correta. A informação completa pode ser obtida acessando o edital pelo endereço https://drive.google.com/file/d/1928ixKYr46KTyZqEMu_7T7ALdFVmrzIZ/view. Já as inscrições são efetivadas preenchendo todas as informações solicitadas no formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/tSZC5AEuyy3gTPqQ9.