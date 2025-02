Martello faz balanço positivo da primeira sessão do ano

- PUBLICIDADE -



O ano legislativo em Guarulhos teve início nesta segunda-feira (03/02) com a primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Na abertura dos trabalhos, o presidente da Casa, vereador Martello (Republicanos), desejou uma legislatura produtiva e eficiente a todos os parlamentares, destacando a experiência adquirida ao longo dos mandatos.

“Esta tem que ser uma Câmara diferenciada, mais organizada, altiva, respeitada pela Cidade”, afirmou Martello. Ele também reforçou o compromisso da presidência em garantir debates qualificados e reuniões mais dinâmicas. “Que todos contem com esta presidência, vamos tocar as sessões da melhor maneira possível, trazendo os problemas previamente discutidos, tornando as reuniões mais dinâmicas”, completou.

Ao final da sessão, Martello avaliou positivamente os trabalhos e ressaltou a importância do cumprimento do regimento interno.

“A sessão de hoje foi produtiva demais. Nós resolvemos as comissões, resolvemos a CEI e indicamos os membros. Dei a palavra para todos os vereadores que quiseram falar. Hoje eu saí um pouco do rito para que todos pudessem falar. A partir de quarta-feira, vamos zelar pelo regimento interno, seguir o rito como devemos seguir”, concluiu o presidente da Câmara.