Prefeitura utiliza tecnologia para fazer a contagem do tráfego em vias do Taboão

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta terça-feira (4) a contagem do tráfego na rotatória que dá acesso à rua Jamil João Zarif e à avenida Natalia Zarif, no Taboão. A iniciativa, que está sob a gestão da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, pretende entender, por meio de câmeras de monitoramento, como funciona o deslocamento de motoristas e do transporte coletivo e propor soluções para o fim dos congestionamentos na região.

De acordo com dos técnicos da pasta, com os resultados obtidos por meio da tecnologia a municipalidade vai conseguir entender o fluxo de veículos tanto na rotatória quando em vias próximas, o que permitirá a construção de um projeto de sistema viário mais assertivo.

“Com o uso da tecnologia o município de Guarulhos dará um olhar técnico para o problema e nos ajudará na implantação de medidas que possam dar mais qualidade de vida para os motoristas e usuários do transporte coletivo que diariamente passam na região”, disse João Araújo, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana.

Araújo destacou ainda que o estudo dotará o município de informações mais precisas de como funciona o tráfego nos horários de pico e entre eles, já que o monitoramento será feito durante toda a semana, 24 horas por dia.