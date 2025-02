Afluente do rio Baquirivu no Haroldo Veloso recebe serviço de desassoreamento

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos começou a implementar nesta quarta-feira (5) o serviço de desassoreamento em um córrego afluente do rio Baquirivu, na região do Conjunto Residencial Haroldo Veloso. A ação tem por objetivo mitigar os impactos das enchentes na região.

O desassoreamento vem sendo realizado sob a supervisão da regional São João da Secretaria de Administrações Regionais desde a última sexta-feira (31). No local, uma retroescavadeira vem sendo utilizada para remover resíduos e aprofundar a calha do afluente do rio Baquirivu, o que permitirá a fluidez do curso das águas.

“Infelizmente o Conjunto Residencial Haroldo Veloso é impactado fortemente por alagamentos. A execução do serviço nesse afluente é uma ação preventiva, pois sabemos que com as obras da macrodrenagem do rio Baquirivu as enchentes na região devem acabar”, disse o secretário Giovanni Calderon.

A ação de zeladoria faz parte da Operação Tempestade, que vem sendo implementada pela administração municipal por toda a cidade com o objetivo de combater os alagamentos provocados pelas chuvas de verão.