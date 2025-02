Central do Voluntariado chega a 1,2 mil membros cadastrados em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Nesta terça-feira (4) a Prefeitura capacitou mais 20 pessoas para o voluntariado, as quais passam a integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG), que atualmente conta com cerca de 1.200 membros cadastrados. A ação da Subsecretaria da Juventude foi realizada em sua sede, no Gopoúva.

“Mesmo chovendo as pessoas vieram de bairros distantes para a formação na subsecretaria. São cidadãos que querem fazer um trabalho por amor, sem receber nada em troca e ajudam porque sabem que tem alguém precisando desse auxílio. É um trabalho de solidariedade muito importante para a nossa população”, afirmou o subsecretário Joas Rodrigues de Melo.

A Central do Voluntariado de Guarulhos (https://voluntariado.guarulhos.sp.gov.br/) é um programa da administração municipal que busca juntar pessoas que desejam ser voluntárias, empenhando seu tempo e compartilhando habilidades com órgãos ou instituições que necessitam de pessoas para ajudar. Por meio dela o voluntário pode atuar em asilos, hospitais, escolas, entre outros setores.

O trabalho voluntário pode ser contínuo ou apenas para um evento ou uma ação social específica. Há ainda a possibilidade de o voluntário poder atuar em alguma atividade ligada à sua atuação profissional.

Como participar da CVG

Para atuar na Central do Voluntariado de Guarulhos é necessário ter mais de 18 anos, se cadastrar por meio do link https://gestaovoluntariado.guarulhos.sp.gov.br/index.php e passar pela capacitação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604 e pelo WhatsApp (11) 99637-2799.