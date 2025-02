Programa Saúde Toda Hora amplia o atendimento no sábado em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O programa Saúde Toda Hora estará em ação no próximo sábado (8) em Guarulhos com a abertura de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 8h às 16h. As UBS Vila Barros, Cidade Martins, Cidade Seródio e Uirapuru oferecerão serviços essenciais à população sem a necessidade de agendamento para a maioria deles.

Os moradores poderão receber orientações sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e de doenças como a dengue, reforçando a importância da conscientização e dos cuidados preventivos. Além disso, neste mês as unidades estarão engajadas nas campanhas Fevereiro Pink, que alerta sobre a prevenção das ISTs, e Fevereiro Laranja, voltada à conscientização sobre a leucemia e a doação de medula óssea.

*Vacinação em destaque*

A abertura das UBS também é uma oportunidade para pais e responsáveis atualizarem a caderneta de vacinação de jovens entre dez e 14 anos, especialmente contra a dengue. Basta apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação para garantir a imunização. Além das vacinações, as unidades realizarão aferição de pressão arterial, medição de glicemia, consultas de enfermagem, curativos, dispensação de medicamentos e recolhimento de remédios vencidos ou em desuso. Esses serviços visam a garantir um atendimento completo e acessível para a população.

*Sobre o programa*

O Saúde Toda Hora tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, garantindo mais comodidade para a população ao oferecer atendimentos também aos sábados. Desta forma, mais pessoas podem cuidar da saúde com praticidade e qualidade.

Desde sua implementação o programa tem beneficiado milhares de cidadãos, reduzindo a sobrecarga nos atendimentos durante a semana e possibilitando que aqueles que trabalham em horário comercial possam usufruir dos serviços médicos sem comprometer sua rotina. Além disso, o programa fortalece a atenção primária e preventiva, reduzindo a necessidade de atendimentos emergenciais.

Para obter mais informações os interessados podem procurar a unidade de saúde mais próxima ou acessar o aplicativo Saúde Guarulhos.

*Endereços das UBS abertas no sábado*



*UBS Vila Barros* – rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

*UBS Cidade Martins* – rua Jaú, 190, Jardim Bela Vista

*UBS Cidade Seródio* – avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

*UBS Uirapuru* – estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 992, Jardim Santa Helena