GCM apreende 577 embalagens contendo entorpecentes na Vila Bremen

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na tarde desta quinta-feira (6) uma sacola contendo entorpecentes, sendo 224 embalagens com maconha e outras 353 com cocaína. A equipe em patrulhamento preventivo pela região da Vila Bremen visualizou um homem carregando uma sacola. Ele saiu correndo ao perceber a viatura, pulando um muro e adentrando um terreno na rua Três.

Os GCMs, na averiguação, localizaram a sacola que havia sido abandonada com as substâncias, porém o suspeito conseguiu fugir ao se embrenhar na mata. Os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade de plantão no 2º Distrito Policial, que após a perícia técnica lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.

Localização de veículo furtado

Ainda nesta quinta-feira (6) agentes da Inspetoria Norte localizaram na estrada Guarulhos-Nazaré um veículo Fiat Uno verde, ano 1994, de Santo André, com alerta de furto desde novembro de 2024. As informações foram levantadas pela equipe por meio do número do chassi, pois o veículo estava sem o emplacamento. No 7º Distrito Policial, em contato com o proprietário, a autoridade lavrou boletim de ocorrência por localização e entrega do veículo.