Volta às aulas na rede municipal é marcada por novas aprendizagens e descobertas

Os estudantes estão de volta às escolas da rede municipal e com eles a alegria que faz parte do ambiente escolar. Nesta quarta-feira (5) mais de 115 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos tiveram seu primeiro dia de aula nas 258 escolas da Prefeitura de Guarulhos e se preparam para trajetória de 200 dias letivos de muitas aprendizagens e descobertas.

O prefeito Lucas Sanches e o secretário de Educação, Sílvio Rodrigues, acompanharam a volta às aulas na EPG Evanira Vieira Romão, na Vila Augusta. “Fiz questão de passar em algumas escolas para garantir que tudo foi entregue. Trabalhamos nesses últimos 30 dias com muita dedicação para que, nesse início de aulas, não faltasse nada para as crianças, que a alimentação saudável e balanceada, com frutas, legumes e proteínas estivesse disponível nas escolas. O novo ano letivo promete ser muito bom, os profissionais, as famílias e os alunos podem contar comigo, estarei sempre presente fiscalizando e acompanhando o dia a dia das escolas”, disse o prefeito.

Na EPG Profª. Silvia de Cássia Mathias, no Taboão, as alunas do 5º ano Rafaela Honorato Ferreira e Sara Rocha dos Santos Cardoso estavam muito felizes pelo reencontro com a turma. “Só hoje a gente conseguiu se encontrar pessoalmente, eu senti muita falta da Sara”, disse Rafaela, fazendo votos de que o ano seja bom para si própria, sua professora e todos os seus colegas. “Espero aprender muitas coisas e avançar para já saber um pouco mais quando chegar no 6º ano”, disse Sara.

Bastante respeitada por sua trajetória de mais de 30 anos de magistério, a professora do 1° ano Ilda Lúcia Moreno da Silva demonstrou verdadeiro amor pela alfabetização dos alunos. “Pretendo que até o final do ano a maioria deles já esteja no caminho da alfabetização. Esse é o meu objetivo, gosto de ensinar e observar que, ao final do ano, as crianças estão lendo livros. É muito gratificante”, comemorou a educadora.

O secretário de Educação enfatizou a qualidade da alimentação escolar servida para os alunos da rede municipal, cujo cardápio saudável, balanceado e sem temperos industrializados é seu grande diferencial. “A pedido do prefeito Lucas Sanches iremos acompanhar de perto todas as escolas para que não falte nada, pois garantir alimentação saudável para as crianças é uma de nossas prioridades, sempre respeitando a legislação. Ficamos muito satisfeitos por encontrar as crianças felizes e os professores comprometidos”, observou Rodrigues.

A professora Danielle Pacheco, do estágio II da EPG Irmã Ofélia Echeverri Lopes, também no Taboão, falou da importância do acolhimento das crianças nesse período de volta às aulas. “O estágio II tem um significado especial, pois é a passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Então, acolher as crianças que já estão um pouco maiores tem outra dinâmica, é o momento de prepará-las para seguir em frente”, explicou a professora, que atua na rede municipal há cinco anos.

Em março, nos dias 6 e 7, logo após as festividades do Carnaval, as equipes escolares se reúnem para o planejamento de 2025, momento de idealização das ações que vão nortear as práticas pedagógicas ao longo do ano letivo, pautadas pela proposta curricular municipal.