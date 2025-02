GCM intensifica a segurança na volta às aulas das escolas municipais

- PUBLICIDADE -



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos intensificou a segurança na volta às aulas a partir desta quarta-feira (5), início do ano letivo, para a proteção de mais de 115 mil alunos da rede municipal. Os patrulhamentos são visitas com permanência no interior das 157 unidades escolares e nas suas entradas e saídas com o objetivo de estabelecer maior proximidade com pais, responsáveis, corpo docente, discente e administrativo.

As ações da GCM visam ainda a identificar pontos sensíveis que possam tornar vulneráveis o ambiente escolar. Os agentes exercem essas funções específicas de segunda a sexta-feira, entre 6h e meia-noite, incluindo as escolas com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além da presença física e com viaturas da GCM, o Centro de Operações e Inteligência (COI) recebe as imagens de quase 4 mil câmeras do circuito de videomonitoramento instalado nas escolas. Outro recurso importante na segurança é o aplicativo SOS Escola, que, ao ser acionado pela direção ou coordenação escolar, dispara sinal sonoro no COI, onde também está a Central 153 da GCM, que oferece uma resposta mais rápida ao solicitante com a chegada de equipes motorizadas.

Projetos preventivos auxiliam na segurança escolar

A presença da GCM com atividades extracurriculares auxilia na segurança escolar e inclui a aplicação de diversos projetos, tais como Educação de Trânsito e Cidadania (Gtran Educa), Educação Ambiental (Educam) e o de prevenção ao uso de entorpecentes do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard).