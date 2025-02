Prefeitura realiza serviços de zeladoria no Jardim Presidente Dutra e Normandia

- PUBLICIDADE -



A Secretaria de Administrações Regionais de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (6) serviços de zeladoria em ruas e praças localizadas no Jardim Presidente Dutra e no Jardim Normandia.

No primeiro bairro as ruas Itaquara e Marinópolis receberam equipes da regional Cumbica da pasta, que realizaram o corte e a roçagem do mato que se espalhou pelas calçadas em virtude das mais recentes chuvas. Com o apoio de um caminhão compactador foram retirados de ambas as vias resíduos como colchões, móveis e entulhos provenientes da construção civil.

Já no Jardim Normandia a regional Pimentas realizou a roçagem mecanizada do mato e a limpeza de uma praça localizada na rua Onda Verde.