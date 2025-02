Cães e gatos castrados e vacinados esperam por adoção no abrigo da Prefeitura

Quem visita o abrigo de animais da Prefeitura de Guarulhos, no Bonsucesso, dificilmente volta pra casa sem um novo amigo. Muitas fofuras de todas as cores, idades e tamanhos aguardam no local por uma nova família para dar amor e fazer companhia. Neste momento, 19 cães e seis gatos, entre machos e fêmeas, castrados, vacinados e vermifugados, estão de malas prontas esperando seus novos tutores.

Dentre os animais disponíveis que aguardam há mais tempo no abrigo está a cachorrinha Chiquinha, porte médio, sem raça definida, com aproximadamente sete anos de idade, que foi resgatada em 2022. Muito tímida e quieta, a cachorrinha precisa de um novo lar para reencontrar sua confiança e a alegria de viver.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência e preencher um termo de adoção garantindo a posse responsável e os cuidados adequados ao pet. A escolha do animalzinho pode ser feita presencialmente no Departamento de Proteção Animal, no Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado, 420), de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h, ou pelo site http://bit.ly/40LAXoH.

A cada bichinho adotado é aberta uma vaga para acolhimento de outro animal em situação de risco que necessite de resgate. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2088-8733.