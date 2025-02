Impactada pelas fortes chuvas, Vila Any receberá serviços de saúde neste sábado

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (8) a Prefeitura de Guarulhos promoverá uma série de ações voltadas à assistência da população da Vila Any, um dos bairros mais impactados pelas fortes chuvas na cidade. A iniciativa visa a oferecer vacinação e orientações sobre a prevenção de doenças em diversos pontos de apoio.



Os atendimentos serão realizados em três locais estratégicos: a Assembleia de Deus Madureira, localizada na rua Santo Antônio do Jacinto, 56, Vila Laurita; a Igreja Universal situada na estrada do Itaim, 2.264, Jardim Izildinha; e a Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, na rua Arealva, 36, Jardim Izildinha.



Entre os serviços disponíveis, a vacinação terá um papel de destaque. Os profissionais de saúde irão conferir a carteirinha de vacinação e darão orientações à população sobre a imunização contra a hepatite B, a difteria, o tétano, o sarampo, a caxumba e a rubéola.



A equipe do Centro de Controle de Zoonoses também estará presente na região para orientar os moradores sobre a instalação de telas em caixas d’água que estão sem tampa devido aos ventos fortes, prevenindo a proliferação do mosquito da dengue.



Além disso, a Secretaria da Saúde mobilizou uma força-tarefa composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e farmacêuticos para reforçar orientações de saúde em cada ponto de apoio.