Prefeitura inicia aulas de costura e informática na Casa da Mulher Vila Galvão na próxima semana

A partir de segunda-feira (10) a Prefeitura de Guarulhos inicia o curso gratuito de costura e conserto na Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão para as 26 inscritas, divididas em duas turmas. Na quarta-feira (12) as aulas começam para outras 26 que se inscreveram em informática básica. As aulas serão ministradas por profissionais voluntários.

Com carga de 63 horas, no curso de costura as participantes aprenderão a manusear a máquina reta industrial, o overloque e a galoneira. As aulas ensinarão também como fazer costuras retas e circulares e consertos em geral (troca de zíper, fazer barra original em jeans, entre outros consertos).

Já o curso de informática tem 22 horas e é dividido em quatro módulos, que vão desde a introdução ao Libre Office (criação de documentos, formatação de textos e salvar documentos), formulação de planilha Libre Office, criação de apresentações (design e layout de slides, inserindo textos, imagens, transições e efeitos), impressão e compartilhamento de documentos.

Coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a iniciativa visa à autonomia, à geração de renda e ao resgate da autoestima e da dignidade da mulher.