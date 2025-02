Prefeitura instaura força-tarefa para recuperar a cidade e atender famílias após fortes chuvas

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta terça-feira (11) uma força-tarefa de zeladoria e assistência social para recuperar a cidade após o temporal do dia anterior e atender famílias atingidas pelas chuvas. Participaram da operação agentes da Defesa Civil e das secretarias de Administrações Regionais e Serviços Públicos, entre outras pastas.

Ruas e avenidas impactadas pelos alagamentos do forte temporal receberam equipes da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), que efetuou a limpeza e a remoção dos resíduos das vias. Em um trecho da Avenida Monteiro Lobato, na região do Macedo, que foi fortemente castigado pelo temporal, foram removidos resíduos que obstruíam a travessia dos afluentes dos córregos dos Japoneses e Cocaia. A avenida e as ruas Lagoa Santa e Sertaneja, que ficaram sujas da terra e vegetação trazidas pelas águas, também foram limpas.

Na rua Kida com a avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, as equipes removeram terra, vegetação e móveis. No Jardim Cerconi, os trabalhos se concentram na rua Maria Zintil, fortemente atingida pelo transbordamento do Córrego dos Japoneses, que passa próximo a via.

Com equipes destacadas em diversos pontos, a SAR ainda promoveu a limpeza das avenidas Antônio de Souza, Antônio de Souza e Prefeito Antônio da Costa Santos; das ruas José Triglia, Alfonsus Guimarães, Soldado Estanislau Wojcik, Francisco de Paula Santana, Pedro, Henrique, João Rossi, Irineu de Almeida, Antônio Cercone, Paulo Sérgio, Auad Abrahão, Senhorinha Deolinda de Freitas e Benvindo Tolentino Neto.

As ações voltadas para a limpeza das vias atingidas pelos alagamentos devem ser concluídas ainda nesta semana.

A Secretaria de Serviços Públicos convocou uma coleta excepcional de lixo para esta terça no Jardim Santa Francisca, em Cumbica, e nas Casas André Luiz, onde o serviço foi afetado na noite anterior. Profissionais da Defesa Civil estão em campo avaliando danos estruturais e coletando informações de pessoas que necessitam de doações. Segundo a coordenadoria, a cidade não registra pontos de alagamento nesta terça.

A Secretaria de Assistência Social mobilizou agentes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para visitar residências nos bairros Favela da 13, Jardim Paraventi e Vila Laurita (onde a ação ocorre desde o mutirão do último final de semana) e averiguar as perdas materiais de cada família. Moradores serão cadastrados para receber alimentos, marmitas e outros mantimentos.

Defesa Civil registra 100 mm de chuva no centro de Guarulhos

O forte temporal atingiu a região central de Guarulhos na última segunda-feira (10), por volta das 15h30, e se estendeu até cerca de 17h. A unidade de medição pluviométrica localizada na sede da Defesa Civil registrou aproximadamente 100 mm de chuva nesse período, muito acima dos 10 mm previstos para o dia. Não houve vítimas.

O temporal causou diversos pontos de alagamento em vias importantes como as avenidas Paulo Faccini, Monteiro Lobato e Brigadeiro Faria Lima. Na avenida Monteiro Lobato passageiros ficaram isolados dentro de um ônibus alagado, e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A marginal da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, ficou congestionada durante cerca de duas horas até as águas escorrerem. A chuva também provocou a interrupção da rede elétrica, apagando semáforos e causando problemas de trânsito. O fornecimento de eletricidade só foi restabelecido na madrugada de hoje.

A comunidade Vila Flórida, que tinha sido atingida duas semanas atrás, teve novamente residências alagadas, além de alagamento na Escola Estadual Cantídio Sampaio.

A Defesa Civil registrou 15 ocorrências de alagamentos em residências, nos bairros Vila Flórida, Centro, Jardim Bela Vista, Macedo, Jardim Alvorada, Jardim Nazaré, Torres Tibagy, Jardim Santa Cecília, Vila Barros, Parque Mikail, Vila Rio de Janeiro, Jardim Eliana e Cocaia; nove ocorrências de quedas de árvores no Cocaia, Jardim Vila Isabel, Jardim Toscana e Vila Barros; duas ocorrências de desabamento de muros residenciais ou parte de residências, na Vila Moreira e Vila Flórida. Houve também o desabamento do muro da Etec, no Parque Cecap, e do muro da Escola Estadual Fioravante Iervolino, na Jardim Paraventi e na Vila Rio houve o deslizamento das margens de um córrego.