Prefeitura orienta população a se prevenir contra doenças relacionadas às chuvas

Com as chuvas intensas que vêm atingindo Guarulhos, a população deve estar atenta aos riscos à saúde que acompanham esses eventos climáticos extremos. Além dos perigos imediatos, como alagamentos, deslizamentos e choques elétricos, a exposição à água contaminada e ao ambiente úmido favorecem o aumento de doenças transmissíveis e o agravamento de condições crônicas.

Entre os principais riscos estão as doenças de transmissão hídrica e alimentar, como diarreias infecciosas, que podem ser causadas pelo consumo de água ou alimentos contaminados. Outro perigo é a leptospirose, infecção causada pela urina de ratos em áreas alagadas. A doença pode causar febre, falta de apetite, dor muscular e dor de cabeça, além de náuseas e vômitos. Em casos mais graves, pode levar à insuficiência renal, à hemorragia e à pele amarelada. Em caso de sintomas, a Prefeitura orienta buscar assistência médica. Atualmente Guarulhos registra três casos de leptospirose.

A umidade elevada também favorece o aumento de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e o agravamento de quadros de asma e bronquite. Outras doenças preocupantes neste período são hepatite A, tétano e infecções cutâneas, que podem ser adquiridas pelo contato com águas contaminadas ou objetos perfurantes enferrujados.

Vacinação e cuidados essenciais

Diante desse cenário, manter a vacinação em dia é fundamental. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vacinas contra hepatite A, tétano e gripe, entre outras. A imunização é uma das formas mais eficazes de proteção e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, exceto Marinópolis e Morros, que passam por reformas. Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Além das doenças infecciosas, transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, podem se intensificar devido às enchentes, especialmente entre aqueles que perderam suas casas ou enfrentam dificuldades de locomoção. As UBS próximas dos locais de ocorrências também estão aptas a darem suporte e prestar atendimento à população.

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, também podem sofrer agravamento devido ao estresse, e por isso é importante manter a regularidade do uso dos medicamentos e buscar atendimento médico em caso de descompensação.

Outras medidas

Para reduzir esses riscos, algumas precauções são fundamentais. Em caso de alagamento, evite o contato com a água das enchentes sempre que possível. Se for necessário transitar por áreas inundadas, utilize botas e luvas impermeáveis para minimizar o risco de infecções. O consumo de água segura é essencial, devendo-se priorizar a água mineral engarrafada ou fervida e filtrada. Alimentos que tiveram contato com a água da enchente devem ser descartados, e os que forem consumidos devem ser higienizados corretamente.

A população que reside em áreas de risco também deve ficar atenta a sinais de deslizamento de terra, como rachaduras em paredes e encostas, e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 em caso de emergência. Para receber alertas sobre riscos na cidade, basta enviar mensagem SMS com o CEP para o número 40199.

A Prefeitura de Guarulhos segue monitorando a situação na cidade e intensificado ações de orientação e assistência às famílias atingidas. No último sábado (8) a gestão municipal realizou um mutirão de assistência médica, social e de serviços para atender a população atingida pelas fortes chuvas na Vila Any e nos bairros vizinhos Jardim Izildinha, Vila Laurita e Jardim Guaracy.

Durante a ação foram realizados 4.800 procedimentos de saúde, incluindo consultas, vacinas, distribuição de medicamentos e visitas domiciliares. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses e do Departamento de Proteção Animal eliminaram focos de dengue e cuidaram de animais domésticos, respectivamente.

O Fundo Social de Solidariedade doou roupas, enquanto que a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social distribuiu mais de 5 mil garrafas de água, 400 kits de café da manhã e 550 marmitas. A Defesa Civil vistoriou áreas atingidas, entregou kits de limpeza e orientou a população sobre os riscos pós-enchentes. Já as secretarias de Administrações Regionais e de Serviços Públicos retiraram mais de 300 m³ de resíduos descartados irregularmente.

Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas nos canais oficiais da administração municipal.