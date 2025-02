Educação reúne mais de 500 coordenadores pedagógicos em encontro formativo

- PUBLICIDADE -



Coordenadores pedagógicos que atuam nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos participaram de reunião formativa nesta quarta-feira (12) no Teatro Adamastor. O encontro, que reuniu mais de 500 profissionais das redes própria e parceira, teve como objetivo dar boas-vindas ao grupo e subsidiá-los em seu trabalho junto à equipe escolar. Os coordenadores das escolas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) se reúnem no período da noite na sede da Secretaria de Educação, no Macedo.

O encontro fez abordagens sobre o planejamento escolar, que na rede municipal ocorre nos dias 6 e 7 de março e tem como base as orientações pedagógicas para 2025, documento destinado às unidades escolares da rede municipal e está disponível para consulta no Portal da Educação (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11960/inline/).

A partir dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, segundo os quais é necessário assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, o encontro também enfatizou, entre outros aspectos, a importância do acesso, da inclusão, da educação antirracista e da qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

A diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, Ana Paula Reis, abordou a construção do projeto político-pedagógico e do projeto anual das escolas, o plano de trabalho da coordenação e as avaliações institucionais, além de versar sobre a importância do papel do coordenador.

“A coordenação pedagógica é fundamental na formação dos professores e na articulação dos processos educativos que acontecem na escola a partir do objetivo de assegurar o acesso de todos os educandos às aprendizagens”, pontuou Ana Paula.

A abertura do encontro também foi marcada pela apresentação da Orquestra GRU Sinfônica, que sob a regência do maestro Emiliano Patarra brindou os participantes com repertório popular. Na ocasião também foram apresentados alguns resultados do programa Música nas Escolas, sua metodologia de ensino e a atuação dos instrumentistas da orquestra nas aulas de musicalização para estudantes do ensino fundamental e da EJA.