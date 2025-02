Prefeitura de Guarulhos apoia o Festival de Verão no Bosque Maia com atrações gratuitas

- PUBLICIDADE -



A partir da sexta-feira (14) o Bosque Maia será palco do Festival de Verão de Guarulhos, um evento para todas as idades repleto de diversão, cultura e gastronomia, incluindo atrações gratuitas.

Realizado pelo Espaço Inter Eventos com o apoio da Prefeitura, o Festival de Verão de Guarulhos contará com uma ampla praça gastronômica, oferecendo cardápios especiais a preços populares, com delícias como hambúrguer artesanal, espetos de carne, pastel, doces mineiros, comida tropeira e batata frita.

A criançada vai se divertir com brinquedos infláveis gratuitos de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, e aos sábados e domingos das 11h às 15h. Aos finais de semana, das 12h às 15h, a diversão continua com os brinquedos roda gigante, barco viking, carrossel, surf, kamikaze e brincadeiras eletrônicas infantis, tudo gratuito. A presença de um responsável legal maior de idade é obrigatória para o acesso aos brinquedos.

A programação musical terá shows ao vivo todos os sábados e apresentações especiais às sextas e aos domingos. O evento ainda irá trazer uma feira de artesanato, valorizando talentos locais com peças únicas e criativas.

Festival de Verão de Guarulhos se estenderá por todo o mês de fevereiro e terminará no dia 16 de março.

Serviço

Festival de Verão de Guarulhos

Quando: 14 de fevereiro a 16 de março

Onde: Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº)

Entrada gratuita