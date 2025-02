Secretaria de Cultura divulga a programação dos blocos de carnaval em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Guarulhos dá início neste final de semana à folia de carnaval. A programação conta com nove blocos tradicionais, que vão espalhar alegria e música por diversos pontos da cidade ao longo de fevereiro até a metade do mês de março.

Para dar o pontapé inicial, no próximo sábado (15) o Bloco Bororó faz sua festa no Parque Vilanova Artigas, no Cecap. Ainda no clima de pré-carnaval, o sábado seguinte (22) conta com o desfile da Banda Bicha, que acontece na avenida Paulo Faccini, entre o Adamastor e o Bosque Maia.

O final de semana de carnaval tem uma explosão de folia: no sábado (1º de março) o Bloco Maria Sapatão desfila no Centro e no domingo (2) a festa acontece em dobro, com o bloco Vai Quem Fica agitando a praça Oito de Dezembro, enquanto que o Parque Transguarulhense recebe o Bloco 36 Horas.

A alegria se estende pelo mês de março: no dia 8 (sábado) o bloco Fanfarrões desfila no Jardim Pinhal e o ciclo se conclui no final de semana seguinte, com o Bloco Jacaré de Teta no Parque Cecap desfilando no dia 15 (sábado) e os blocos Minduca Folia, na Vila Augusta, e Piores do Ano, na Cidade Seródio, encerrando a grande festa popular no dia 16 de março.

Todas as festividades são organizadas pela Uniblocos (União dos Blocos de Rua de Guarulhos) e pela Banda Bicha, e acontecem sem comprometimento de verbas públicas.

Confira a agenda de blocos e os locais de concentração para a folia

15 de fevereiro, sábado – 12h

Bloco Bororó

Parque Vilanova Artigas – Parque Cecap

22 de fevereiro, sábado – 11h

Banda Bicha

Concentração em frente ao Adamastor

1º de março, sábado – 12h

Bloco Maria Sapatão

Rua Presidente Prudente, 96 – Centro

2 de março, domingo – 12h

Bloco 36 Horas

Parque Transguarulhense – Parque Continental II

2 de março, domingo – 12h

Bloco Vai Quem Fica

Praça Oito de Dezembro – Taboão

8 de março, sábado – 12h

Bloco Fanfarrões

Avenida Avelino Alves Machado, 407 – Jardim Pinhal

15 de março, sábado – 12h

Bloco Jacaré de Teta

Alameda das Acácias – Parque Cecap

16 de março, domingo – 12h

Bloco Minduca Folia

Rua Mogi das Cruzes, 382 – Vila Augusta

16 de março, domingo – 12h

Bloco Piores do Ano

Avenida Coqueiral, 1.050 – Cidade Seródio