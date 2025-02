Prefeitura executa limpeza de trecho do córrego do Cocho Velho na Cidade Soimco

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos finalizou nesta terça-feira (11) a limpeza de trecho do Córrego do Choco Velho em um trecho próximo à rua Pedra Lavada, no bairro Cidade Soimco. No total a ação removeu 18 metros cúbicos de resíduos do local.

A travessia do córrego estava toda obstruída por vegetação, madeira, móveis, garrafas PET, entre outros entulhos. De acordo com a regional Cumbica da SAR, foi preciso dois caminhões para levar os resíduos.

“Guarulhos viveu um grande transtorno por conta de um forte temporal (na segunda-feira, dia 10) e sem sombra de dúvida o acúmulo de lixo jogado em rios, córregos e bocas de lobo tem contribuído para que nossas ruas fiquem alagadas. Precisamos reverter esta situação com a conscientização de todos”, disse o prefeito Lucas Sanches.

Desde janeiro a Prefeitura de Guarulhos tem intensificado os trabalhos voltados ao desassoreamento de córregos por meio da Operação Tempestade, ação que tem por objetivo principal diminuir os impactos provocados pelas fortes chuvas de verão.