Entrega de uniformes para alunos da rede municipal está seriamente comprometida

A Prefeitura de Guarulhos informa que, por irregularidades na licitação assinada pela gestão anterior, não haverá entrega de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino.

O processo de aquisição dos uniformes escolares para 2025 foi aberto pela administração anterior fora do prazo mínimo necessário. Licitações desse porte costumam tramitar entre quatro e seis meses até a conclusão. Ou seja, pela má condução do processo licitatório no ano passado, não houve tempo hábil para receber os uniformes e distribui-los aos alunos.

Soma-se à licitação tardia a sequência de irregularidades no processo, que hoje encontra-se suspenso pelo Tribunal de Contas, com prejuízo no retorno às aulas dos 115 mil estudantes das instituições de ensino de Guarulhos.

A atual administração da Prefeitura também se deparou com uma dívida de aproximadamente R$ 50 milhões da antiga gestão referentes à compra do vestuário para os alunos em 2024.

Embora a atual administração da Prefeitura tenha se empenhado diuturnamente para entregar os uniformes aos 115 mil alunos, que somam cerca de 1 milhão de peças, não há tempo hábil para a conclusão do processo de produção das peças e, infelizmente, a irresponsabilidade, as dívidas e impugnações judiciais impedirão a distribuição.

Desde o início da atual gestão, em 1º de janeiro, a Prefeitura tem mobilizado esforços e atuado dia e noite para assegurar a aquisição, confecção e distribuição dos uniformes aos alunos da rede municipal de ensino.

Em um prazo de 10 dias, a Prefeitura iniciará a distribuição do material escolar e o processo licitatório para as aquisições de 2026, para garantir que todos os estudantes tenham uniforme e material novos a partir do primeiro dia de aula.

A Prefeitura de Guarulhos seguirá atuando para regularizar a situação e oferecer o melhor cuidado aos alunos da rede municipal de ensino.