Trote Legal da UNG beneficia comunidades afetadas por enchentes

A Universidade Guarulhos (UNG) inicia o primeiro semestre de 2025 com uma importante missão para os estudantes: o engajamento e a interação com ações de responsabilidade social. Essa é a proposta do Trote Legal, por exemplo. Nesta edição, o intuito é que calouros e veteranos doem 1 kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos.

“A Universidade não é apenas um espaço de aprendizagem, mas também de formação cidadã. Por meio do Trote Legal, conseguimos incentivar os alunos, desde o início de sua trajetória na UNG, a participarem de ações que beneficiam a sociedade”, informou o reitor Yuri Neiman.

O Trote Legal é uma forma positiva de recepcionar os alunos à Instituição de Ensino Superior, proporcionando uma experiência acolhedora e agradável a cada graduando. A participação nesse movimento fortalece o senso de coletividade e responsabilidade social, elementos essenciais para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e proativos nas causas sociais.

A campanha segue até o dia 28 de fevereiro e as doações podem ser entregues na sala dos professores, no prédio A da UNG. Os donativos serão destinados a comunidades guarulhenses afetadas pelas enchentes.