Prefeitura inicia a reforma do ecoponto Joga-Tralha Macedo

- PUBLICIDADE -





A Prefeitura de Guarulhos deu início nesta semana à reforma do ecoponto Joga-Tralha Macedo, localizado na rua Soldado Estanislau Wojcik, 26, na Vila Sant’Anna. As melhorias estão sendo conduzidas pela Secretaria de Serviços Públicos e têm previsão de conclusão até o final de março.

Os trabalhos incluem a reforma completa da edificação de apoio, a renovação do portão de entrada e a readequação do piso interno para otimizar a disposição das caçambas. Durante o período de obras o atendimento à população continuará sendo realizado normalmente. No entanto, por questões de segurança em dias de maior movimentação de máquinas pesadas os munícipes serão orientados a utilizar outras unidades próximas.

O secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, destacou a importância da reforma para melhorar a experiência dos moradores. “O ecoponto Joga-Tralha é um equipamento fundamental para manter a cidade limpa e a modernização desses locais traz resultados positivos tanto para os moradores do entorno quanto para os munícipes que os utilizam”, afirmou.

Ecopontos Joga-Tralha

Guarulhos conta com 34 ecopontos Joga-Tralha, onde a população pode descartar gratuitamente resíduos como restos de construção civil (ferro, argamassa, solo), móveis, eletroeletrônicos, galhos de árvores, utensílios sem serventia e materiais recicláveis, incluindo plástico, papel, vidro e metal.

Cada morador pode descartar até 1 m3 de materiais por dia, o equivalente a 12 carrinhos de mão cheios ou a 20 sacos de 50 litros. Para conferir os endereços dos ecopontos disponíveis na cidade basta acessar o site oficial da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.